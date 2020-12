Ivonne JOURDAIN (IVONNE JOURDAIN)

Assistante Commerciale ADV export

En recherche active emploi



Diplômes

août 2002 Maîtrise LEA commerce international, Université PARIS XII Créteil

août 2000 Deug LEA commerce international Université PARIS XII Créteil



Langues

Espagnol langue maternelle,

Anglais courant Connaissances informatiques

Word, Excell tableaux croisés dynamiques, Sap Business One, Navision, MFGPro, IFS





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



août 2016 à ce jour : CAILLAU Acteur majeur dans la fabrication de colliers pour lindustrie automobile et le marché de la fixation aéronautique : Assistante ADV export

Gestion portefeuille clients (90 clients dont les groupes PSA et FAURECIA , et 10 clients aéronautiques)

Traitement et suivi de commandes dès réception (EDI, mail, etc.) jusquau règlement de la facture

Centralisation dinformation envoyée aux clients

Réponse aux appels doffre et établissement de devis

Traitement commandes déchantillons initiaux (PPAP)

Traitement de litiges

Suivi solvabilité du client

Établissement de documents à lexport

Messages EDI



Juin 2012 à juillet 2016 : Leader de solutions technologiques destinées aux distributeurs dénergie leur permettant de mesurer, analyser et maitriser leurs ressources.

Technicienne Logistique Revente

Dans le cadre de la vente de produits stockés, assurer

Le suivi des commandes Composants Gaz (suivi du carnet, déclenchement quotidien des expéditions en liaison avec le magasin, suivi et information des retards aux agences commerciales), taux de service obtenu de 100 % (objectif 95 %) ;

Lapprovisionnement et le suivi du carnet dachat (retards, relance des fournisseurs) ;

La gestion des stocks avec un objectif doptimisation du stock,

La saisie de commandes dachat pour les produits intercos destinés à la fabrication des postes de gaz

Les échanges des approvisionnements avec lAllemagne (anglais)



Déc 2011 à mai 2012 (CDD): SEMIKRON France CA 62M€ / 200 personnes : Leader mondial du développement et de la fabrication de solutions délectronique de puissance,

Assistante approvisionnement

Rattachement au Responsable service Achats & Approvisionnements,

Assurer les approvisionnements des articles famille composants

Optimiser les niveaux de stocks et sécuriser lapprovisionnement de la production

Traiter le suivi des articles non-conformes et les retours fournisseurs

Etablir les demandes de prix





Déc 2009 à nov 2011 : Yperion Technology Paris 8 ème ; Fabriquant de matériel professionnel industrie beauté

Assistante Commerciale ADV export



Gestion de 60 clients directs France

Commandes client : prise de commande et échanges avec lusine, suivi contractuel selon les différentes formules (cartes mensuelles avec ou sans engagement)

Expéditions : Planification et coordination entre usine, transporteurs et clients, gestion des incoterms aériens et routiers

Suivi des paiements, facturation, règlements et litiges

Gestion de 14 distributeurs

Zones anglophones (Afrique du Sud, Hollande, Philippines, Israël, Turquie), francophones (France, Belgique, Suisse, Tunisie) et hispanophones (Espagne et Amérique Latine)

Gestion des fournisseurs,

Commandes import ou France, facturations et paiements

Gestion des techniciens SAV

Préparation des interventions

Saisie sous SAP Business One





Sept 2007 à novembre 2009 : Sephytal Pharma - Le Chesnay, PME import-export de matières premières pharmaceutiques, ayant un CA de 2 M€

Assistante commerciale ADV import-export



Gestion clients

Commandes, expéditions, facturations et règlements

Logistique

Imports de conteneurs maritimes depuis lInde et Exports vers le Brésil et la Grèce

Exports de conteneurs routiers depuis la France vers lEurope

Exports aériens pour la Thaïlande, lArgentine et la Syrie

Coordination entre transitaires, clients et fournisseurs

Fournisseurs

Facturation et règlements des fournisseurs

Procédures export

Suivi des stocks et de la traçabilité des produits,

Crédits documentaires

Comptabilité

Déclaration TVA et déchanges intracommunautaires

Comptabilité, trésorerie, rapprochements bancaires et Achat-vente de SICAV