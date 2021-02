Izdihar JGUIRIM

Consultant Expert Hybris, j'ai travaillé sur toutes les phases de la mise en place de 8 sites e-commerce basé sur la plateforme Hybris. Je travaille avec un grand enthousiasme et dévouement, dans la fin de, dégager la motivation au sein de l’équipe, partager le savoir-faire technique et fonctionnel sur Hybris, doté de 3 ans et demi d’expérience sur l’e-commerce et du web multi-canal et 6 ans et demi d’expérience sur des projets basé sur les frames Works du java/j2ee



La satisfaction du client, le soucis de la qualité, lle respect des délais, la proposition de sujets à forte valeur ajoutée, ainsi qu'une bonne communication sur le projet sont au centre de mes intérêts.



Mes compétences :

ECommerce

Java

Java 2 Enterprise Edition

Oracle

Microsoft Visual Studio

Web Services

UNIX

Service Oriented Architecture

SQL

PostgreSQL

Oracle PL/SQL

NetBeans

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft SQL Server

Merise Methodology

Linux

JavaMail API

Java Enterprise Edition

Extreme Programming

ETL

C++

Borland JBuilder

Hybris