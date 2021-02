J'annonce EN LIGNE

Site: https://jannonceenligne.com/

Jannonce en ligne est un site de petites annonces gratuites en Afrique, une plateforme en ligne qui encourage gratuitement les particuliers et les entreprises à promouvoir et vendre leurs produits et leurs services. Nous promouvons également la capacité de créer une boutique en ligne pour nos membres.



Notre objectif est alors de faciliter la recherche dacheteurs et de vendeurs en région mais en créant une communauté en ligne qui mettra en relation des personnes de toute lAfrique y compris celles des régions respectives.



Jannonce en ligne est disponible pour tous les pays suivant: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte dIvoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo



Une section de rencontre pour les 18 ans et plus qui invite les gens à se rencontrer, se jaser et créer des relations est disponible parmi nos différentes catégories. Il existe également différents blogues qui aborderont divers sujets de partout.