Mon activité couvre les domaines suivants:



Analytiques:



Rôles – Développeurs, Consultants, Analystes, Architectes, SME, Team Leads, Managers, Directeurs



Secteurs – Data Analytics, Customer Analytics / Customer Intelligence, Customer Insights / Intelligence, Product Analytics, Data Mining, Customer Engagement, Marketing and Campaign Management, Statistics



Technologies – Siebel Analytics, SAS, SPSS, RapidMiner, Analyze This...



Customer Relationship Management:



Rôles – Développeurs, Consultants, Analystes, Architectes, Team Leads, SME, Pre-Sales, Account Managers, Directeurs



Technologies – Oracle / Siebel, Microsoft, SAS, PeopleSoft...



Business Intelligence:



Rôles – Développeurs, Consultants, Analystes, Architectes, Team Leads, SME, Pre-Sales, Account Managers, Directors



Technologies – Cognos, Business Objects / Crystal, Microsoft BI, SAP BI, SAS, Hyperion…



Data Warehousing:



Rôles – Développeurs, Consultants, Analystes, Modellers, Spécialistes de l'Intégration, Migration Spécialistes, Architectes, SME, Team Leads, Managers, Directeurs



Technologies – DataStage, Informatica, DTS, Oracle, SQL, Microsoft, Cognos, Teradata...



Spécialités

consultants, spécialistes de l'intégration, chef d'équipe, BI/DW/CRM et Analytics



Mes compétences :

Analytics

Approche directe

Business

Chasse de tête

Chasseur de tête

Customer intelligence

Data analytics

Data Warehousing

Google

Google analytics

Google+

Microsoft Business Intelligence

Microsoft CRM

Warehousing