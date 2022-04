J.fallecker POINT SOLEIL NICE

"Le soleil est notre métier ", bien plus qu’une simple déclaration.

En 2012, Point Soleil devient un acteur majeur de la prévention du risque solaire aux côtés de l’Institut Français Soleil et Santé (IFSS) et de son Comité scientifique. Point Soleil s'engage en tant qu'acteur du bronzage responsable. Savoir identifier les personnes dites à risque est un devoir fondamental de notre profession. Par exemple, en cas de doute quant à l’exposition d’une personne à peau très claire, nous nous devons de l’orienter vers son médecin.

Notre rôle d’experts du soleil et du bronzage, consiste à proposer à nos clients une prestation de bronzage adaptée à leur type de peau et à leurs attentes, dans les cabines UV les plus modernes et les plus performantes, et des conditions d’hygiène irréprochables, tout en tirant profit de la règlementation française, la plus protectrice, et surtout la meilleure en Europe.

Nous avons fait le choix de nous consacrer de manière exclusive au bronzage en cabine, ce qui garantit à nos clients le meilleur service et accompagnement lors de chaque séance par nos hôtes et hôtesses qualifiés et formés.Nous pouvons ainsi faire bénéficier nos clients d’un bronzage en totale sécurité, dans une ambiance conviviale et à des tarifs avantageux.

Enfin, notre ligne de soins solaires Point Soleil, véritable innovation technologique à base d’Unipertan®, particulièrement formulée pour activer, protéger ou prolonger le bronzage permet à nos clients de bronzer mieux, en s’exposant moins longtemps.

deux adresses pour vous accueillir:

5 rue gustave deloye nice du lundi au samedi 8h30-20h30 et le dimanche 14h-19h. tel: 0493012553

263/265 avenue de la californie nice lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 10h-19h mardi 11h-19h tel: 0493965671

Point Soleil vous rappelle que le rayonnement d'un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l'intensité du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus.