Jacek KOWALSKI

Ayant 5 ans d'expérience à travailler avec divers clients, je peux dire en toute responsabilité que je peux relever de nombreux défis. Mes compétences concernent, non seulement le domaine commercial, mais encore les ressources humaines et la paie, ainsi que l'ensemble des connaissances liées à la problématique du travail temporaire en France. J'ai acquis des compétences pratiques et des connaissances professionnelles en évoluant dans de nombreux secteurs de l'économie, surtout : l'agriculture, l'industrie (construction navale, métallurgie, médical), la production et le BTP.