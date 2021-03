Jacky LOISEAU

Je suis de formation technique , filière construction mécanique , mais après

un BAC F1, je me suis dirigé vers la matière bois

beaucoup plus chaleureuse et j'ai passé un cap d'ébéniste , suivi d'une formation de restaurateur de meubles .

Après 10 ans de pratique en tant que restaurateur de meubles ,par gout du contact et par envie de changement ,je me suis spécialisé dans , la récupération , la fabrication et le négoce de parquets .

Après une douzaine d'années dans ce secteur, j'ai décidé d'etre agent



commercial , et j'ai donc choisi

4 sociétés avec qui j'avais noué une relation professionnelle basée sur la qualité des produits mais aussi le sérieux et l'ouverture d'esprit .

je visite les décorateurs, les architectes , les agenceurs , les poseurs de parquets.





Nouveaux produits:



parquets de Versailles en bois neuf et en bois ancien , fabrication traditionnelle tenons mortaises à tous les assemblages

épaisseur 14mm et 23mm

je peux aussi fournir des parquets de récupération de différentes largeurs





Mes compétences : vendeur exclusif des parquets BIEHRER ( parquets XXL)

pour le marché Français

Développement commercial

Vente