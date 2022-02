Jacqueline BARBA

Forte de multiples expériences professionnelles à travers différents pays (Allemagne, Etats-Unis, Italie, Espagne et France) j'ai acquis une grande aisance dans l'organisation et la coordination d'évènements sortant de l'ordinaire, ainsi qu'une forte adaptabilité aux situations nécessitant: réactivité et pragmatisme.



Durant ces 7 dernières années j'ai collaboré au sein d'une multi nationale de la logistique en tant que Branch Manager d'un Bureau de représentation en Italie, chargée du développement commercial des marchés Italiens, Espagnols et Portugais. toutes ces expériences vécues me permettent d'apporter: une "ligne" de confiance en toute discrétion: confidente attentive, réalisatrice efficace, accompagnatrice Multilingue.