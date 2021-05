Jacqueline MAUREL

J'ai passée beaucoup de temps à faire des études. J'ai tissé des liens très forts avec des êtres exceptionnels et très attachants.



J'ai découvert le monde de la recherche d'emploi bien avant celui du travail. Il faut bien commencer par quelque chose, n'est-ce pas !!



J'aime énormément ma famille "hors du commun" et j'ai depuis plusieurs années, fait ma place auprès de ma belle-famille qui est totalement inclassable et fabuleuse. Je dois vraiment être une personne incroyable, non !?

Cela a aboutit enfin à un mariage en 2008. Ouf, je suis enfin une femme présentable !!!



Je travaille depuis 1998 dans une Société qui me permet d'exprimer tout mon potentiel : professionnel et relationnel. En effet, elle se compose de personnes très très fréquentables et qui ont su développer des valeurs comme la CONFIANCE auprès de ses collaborateurs, l'AMBITION du travail bien fait et le COURAGE de ses convictions.



Mon parcours de vie est satisfaisant et je fais du mieux que je peux pour cultiver ma curiosité et pour partager cela avec des gens que j'aime.



Mes compétences :

Informatique

Informatique de gestion

Internet

SQL

Oracle

JavaScript

Conseil