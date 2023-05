Bonjour à toutes et tous,

Il était temps que je me reconnecte...



L'activité Télécom a été vendue par le Groupe SNEF à EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES et moi, j'ai suivi le mouvement...



Toujours en activité, je dois être le doyen de cette noble entreprise...

toujours DSC CFTC pour l'activité Télécom, nous aurons des élections en fin d'année 2023...

en attendant, je me partage entre les contentieux Prud'hommes où j'interviens comme Défenseur Syndical, le Conseil du Salarié, les audiences au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille et aussi comme comme électricien pour l'activité Orange du service auprès duquel je suis rattaché sur Vitrolles...



Dans tous les cas, si questions ou problèmes,

me contacter au 06 20 65 62 69 ou jacques.builles@wanadoo.fr...

à vous lire