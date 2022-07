Jacques BURTIN

Directeur Général et associé fondateur d'Inside Management, cabinet spécialisé dans le Management de Transition. Nous intervenons en France et à l'international. Nos managers sont opérationnels sur toutes les fonctions du Comité de Direction, du middle management, du pilotage de projets et d'expertises spécifiques.

Nous intervenons principalement sur des sites autonomes ou des business units, et des PME/ETI. Nos processus d'intervention sont structurants, dans un état d'esprit contributif, proche du terrain et orienté résultats.

80% des missions nous sont confiées par recommandation,



En 2011 je m'associe avec Adrien Jocteur Monrozier pour créer Inside Management. Le passage de l'idée au Kbis est rapide (6 mois). L'idée de départ est simple et ambitieuse : devenir en 2 ans le cabinet régional de référence, et l'année suivante un cabinet reconnu au niveau national. Objectif atteint avec une place dans le top 10 des cabinets généralistes français dès 2014.



Auparavant, je réalise un parcours pluri-fonctionnel dans lindustrie, comme responsable de bureau détudes, adjoint du PDG pour la gestion des filiales internationales, puis directeur de la planification industrielle. Cette phase se termine par un MBA obtenu en 2001.



Consultant indépendant de 2001 à 2007, je réalise 8 missions de transition (DG) dans des PME / PMI, et dans un grand groupe pharmaceutique.



Je rejoins un cabinet régional de management de transition début 2008, en tant que directeur "associé", chargé du développement et de la Direction des opérations.



Fonctions occupées : Direction Générale, Direction des Opérations, Direction de B.U., Chef de Projet. Secteurs : Services, Industrie manufacturière, énergies renouvellables, hightech, BTP, Pharmacie.