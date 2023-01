Jacques DARAS

D’un naturel curieux et entreprenant, j’aime pouvoir participer à la construction de nouveaux projets en travaillant en équipe afin d’échanger, d’apprendre et de pouvoir défendre mes idées.

A l’écoute, je suis toujours prêt à rencontrer les consommateurs, les employés et les partenaires. Ces échanges constructifs, m’ont permis de mettre en place des initiatives marketing dans le but d’augmenter le chiffre d’affaires et d’améliorer la satisfaction client.



Engagé, volontaire et persévérant j’aime créer un bon esprit de travail pour atteindre les objectifs.

J’ai déjà eu la chance de pouvoir accompagner les projets des cinémas Gaumont Pathé et ceux de Coca-Cola Entreprise. Aujourd'hui, je souhaite relever un nouveau challenge professionnel en travaillant sur vos projets.











Mes compétences :

Communication

Gestion de projet fonctionnel

Avant projet

Autonomie

Marketing opérationnel

Gestion budgétaire

Travail en équipe

Management

Anticipation

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Management opérationnel

Analyser écouter réfléchir agir

Organisation du travail

La prise d’initiative

Leadership

Créativité

Résoudre des problemes

Communication écrite