Jacques DEMAISON

Comptabilité



La comptabilité est la traduction chiffrée de votre activité. Elle est la base nécessaire au respect des dispositions légales

En tant que chef dentreprise, vous devez consacrer lensemble de votre temps disponible au développement de votre activité.



Performance & Gestion vous propose de prendre en charge vos obligations comptables et fiscales grâce à son expertise dans le domaine.



- Gestion

La bonne gestion dune entreprise repose sur trois piliers :

PREVOIR : Définir ces objectifs à court, moyen et long terme

SUIVRE : Comparer à intervalle régulier le réalisé avec vos objectifs de lannée et analyser les écarts

AJUSTER : Définir ensemble les corrections à apporter pour permettre le développement de votre entreprise



Performance & Gestion vous propose son expertise en conseil en gestion pour vous accompagner tout au long de lannée en vous fournissant les outils, les informations et les conseils nécessaires à votre prise de décision en toute sérénité

- Social RH

La législation sociale est en constante évolution.



De plus en plus contraignante et complexe, elle nécessite de se tenir informés sur les obligations relatives aux documents émis (bulletins de salaire, déclarations sociales, contrats de travail)



Avec son Pôle Social dédié, Performance & Gestion propose :

Elaboration de vos paies

Conseil en gestion sociales

Audit et assistance sociales de votre entreprise



Dynamisme écoute et proximité savoir faire



- Malgré le succès grandissant des réseaux sociaux, nombre de professionnels et dinfluenceurs restent sceptiques. Ils craignent un énième phénomène marketing, voué à disparaître sous peu.



- A linverse du côté grand public, la légitimité de ces plateformes ne fait plus lombre dun doute.



Voici les 2 premières raisons dêtre sur les réseaux sociaux :



- Quelle le veuille ou non, lentreprise est déjà sur les réseaux sociaux. Les internautes ne lont pas attendu pour parler delle. Cest donc loccasion pour elle de reprendre le contrôle de sa

communication.



-Décider de repousser le moment dêtre sur les réseaux sociaux, cest prendre le risque daccuser un retard conséquent sur sa concurrence le jour où les réseaux sociaux deviendront incontournables.





ADN DES RESEAUX : stratégie de communication sur les réseaux sociaux « diablement » efficaces www.adn-des-reseaux.fr



Comment être présent sur les réseaux sociaux et les maîtriser ?

Comment faire de sa PME, une entreprise exceptionnelle ?

Comment faire un profil gagnant pour attirer les recruteurs ?



Simplement « Apprendre à communiquer autrement et mieux se vendre »



Etre sur les réseaux sociaux Internet vous permet denrichir un réseau de relations pour :



-Augmenter vos opportunités de business ou de développement de carrière.

-Trouver des clients ou des partenaires.

-Nouer de nouveaux contacts et retrouver danciennes connaissances.

-Echanger des informations.

-Accroître votre notoriété professionnelle.

-Recruter des collaborateurs.



