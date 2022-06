Jacques FRADET (JACQUES FRADET)

MA RECHERCHE



DANS LES RH et RELATIONS.SOCIALES À HAUT NIVEAU D'EXPERTISE

MON FRANÇAIS EST IRRÉPROCHABLE

MON RÉDACTIONNEL EST CISELÉ SELON LE PRINCIPE DES VIEUX DINOSAURES. L'ÉCRIT DONNE L'IMAGE DE L'ENTREPRISE ET UNE LETTRE PEUT ÊTRE LUE PAR N'IMPORTE QUI

MON ORAL IMPRESSIONNE (et/ou ma stature)





-DRH (17 ans)-RESPONSABLE RELATIONS SOCIALES (17 + 7) -RECRUTEMENT DIRECT À HAUT NIVEAU (17)- RESPONSABLE PAIE A à Z (17)-

RESPONSABLE HSST (25) - RESPONSABLE FORMATION (17 + 14)

(FORMATEUR CEFAC AGRÉÉ ORGANISME CONSULAIRE + AGRÉMENT CSST)



DÉLÉGATION ADMINISTRATIVE

DONC PRÉSIDENCE DES IRP

ET DÉLÉGATION RESPONSABILITÉ PÉNALE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ (3 relaxes sur 3 au Pénal)



ACCESSOIREMENT J'AI ÉTÉ RRH A LA FÉDÉRATION 63 ADMR DONC CONNAISSANCE AIDE A DOMICILE

ET J'AI ÉTÉ ÉGALEMENT EN STAGE LONG DE DIRECTION AU CAT REPRO ADAPEI AVEC PERSONNES ATTEINTES DE TRISOMIE 21 EN MILIEU PROTÉGÉ





Mes Prestations en mode ordinaire sont à négocier



D'aucuns se demandent parmi mes amis ou relations pourquoi je persiste à 69 ans à vouloir trouver une activité



Sorti du système universitaire à 27 ans et retraité à 61, la décote CARSAT est abyssale



A cet instant j'ai l'immense chance d'être passé entre les gouttes sur le plan Santé et cet argument est bien sûr important





Je me remets activement sur le marché du travail dans les spécialités énumérées



Je suis, dit on, "né " pour les Relations Sociales mais avant cela il faut avoir été un très bon DRH et avoir dans les gènes le goût du dialogue,de la persuasion, de la force de caractère mêlés à une lampée d'empathie correctement dosée



Je donne ma confiance prudemment mais pleinement

Si on la trahie alors je deviens impitoyable







La résolution de problèmes a été mon quotidien





Grande culture juridique livresque et jurisprudentielle



Mon âge importe peu pour moi car il est des domaines qui requièrent antériorité, expérience, force et sérénité que cet âge peut conférer en partie et le talent aussi



29 ans : plus jeune DRH "ANDCP" de mon époque (1981 aux manettes des RH société de 585 personnes agitée socialement et que j'ai "calmée" sereinement et humainement ,car ,parait il, je suis doué en relations sociales)



