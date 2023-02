En 1986, j'ai commençait ma carrière dans le transports de personnes dans l'entreprise familiale, en 1998, la Dirigeante ma Mère a pris sa retraite et depuis je suis le gérant de l'entreprise de transports sanitaires de Linselles "Ambulance Service Nord Machet".

Actuellement nous sommes 19 collaborateurs ayant le but de simplifier la gestion de vos déplacements médicaux.

Vous pourrez vous concentrer sur votre bien être.

Le transport on le gère pour vous.