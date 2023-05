Jacques-Michel DOIDY

En terme de parcours professionnel, mon expérience la plus significative, s’est déroulée dans le milieu commercial, pendant plus de 20 ans, à différents postes et dans différentes activités, essentiellement dans le service aux entreprises.



Pour la plus récente, en qualité de Formateur, dans laquelle j’ai assuré l’animation de sessions destinées à plusieurs types de publics, ce qui m’a amené à accompagner certains d’entre eux de manière plus individuelle dans leurs réflexions, projets, stages ou recherches d’emploi. Ce qui a révélé un certain savoir-faire personnel.



Force est donc de constater que l’utilisation des techniques Commerciales ainsi que les outils du Marketing aide grandement à définir le projet individuel et à atteindre, par exemple, l’objectif de reprise d’un emploi ou d’évolution professionnelle, ou bien de satisfaire au besoin de développement économique.



Mes centres d’intérêts principaux sont le développement personnel, et la psychologie pour comprendre le comportement et la motivation des individus. J’apprécie de travailler dans un esprit de respect, loyauté et de confiance, afin transmettre et partager mon savoir-faire.



Ma connaissance avancée des mécanismes et des rouages d’entreprises ; ainsi que du tissu économique local me permettent d’être très efficace et opérationnel rapidement.



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Commercial

Conseil

Développement personnel

Formation

GRC

Informatique

Marketing

Microsoft CRM

Psychologie