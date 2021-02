Après une carrière dans la distibution spécialisée, j'ai créé ma petite entreprise au sein d'un réseau de Franchise: Daniel Moquet Signe vos allées, spécialisé dans l'aménagement des allées, cours et terrasses chez les particuliers. Le reseau compte en 2021 plus de 230 agences réparties sur tout le territoire Français et le réseau se développe également à l'étranger (Belgique, Royaume Uni, Allemagne).

Installé dans le Val de Marne depuis 2016, l'entreprise emploi 4 salariés et 1 apprenti