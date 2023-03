Jacques SAMARIA

Avec plus de 35 ans d'expertise et d'expérience, dans la conception de toute de la gamme des produits, de type : SEISMIC AIR GUN MARINE SOURCE, et dans toutes ses déclinaisons.



Référent produits de toute la gamme et de tous les types : G.I. GUN, G. GUN (single, parallel and delta application), WATER GUN et S.O.V.



Support client, installations, supervision, analyse et expertise sur site (plus de 50 interventions à l'international dans 15 pays différents).



Mes compétences :

SolidWorks Simulation

SAP

Mechanica

M-files

Creo

Pack Office

SolidWorks