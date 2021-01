Jacques Synclair ADON

Je suis économiste de formation spécialiste en microfinance avec des compétences en fundraising;



J'ai développé des aptitudes en matière de fundraising orienté vers le public, les majors donors et les entreprises.

J'ai récolté des fonds pour certaines ONG suivantes : Oxfam Solidarité, Médecins Sans Frontières, et Sos Faim en Belgique pendant 6 années.



Je m'intéresse au développement du milieu rural avec l'accès des produits financiers adaptés au monde rural et le rôle que jouent les femmes en matière de lutte contre la pauvreté.



La philantropie et le social business sont les axes principales de mon engagement dans le secteur du non marchand avec pour but de structurer ou organiser des groupes pour la défense des droits pour un développement durable.



Mes compétences :

Microfinance et Fundraising

Microfinance