Jacques-Thierry COMLAN

Je suis issu du domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion , à cela s'ajoute mes connaissances de consultant SAP FI/CO.

Cette double compétence me donne une dualité:

-Celui de comprendre les problématiques rencontrées par les comptables (FI- AP-AR-AA-GL) et les contrôleurs de gestion (CO-PA-PCA-OM-PC)

- de savoir les restituer en langage SAP (ABAP, tables, programmes, transactions ), ce qui facilite le paramétrage du standard de SAP ou la rédaction des spécifications fonctionnelles pour le développement des programmes spécifiques sous ABAP.

Cela permet également de faire la différence entre ce qui demande du paramétrage dans le standard SAP et ce qui va nécessiter un développement spécifique.

En plus de ma capacité à porter des projets (Évolutions, Roll Out, création d'interface ) j'ai développé au cours de ces dernières années de fortes capacités de communication, d’adaptabilité, un bon relationnel ainsi que les sens des organisations, du service et du résultat.

Mobile en Ile de France et bilingue en Anglais-Français, Je suis autonome, rigoureux et j’ai un goût prononcé pour le travail en équipe et le challenge.



Je suis certifié par SAP sur le module FI.



Je suis actuellement en poste au sein d'Accenture.



Toutefois vous pouvez me contacter des façons suivantes:Par mail comlan_thierry@yahoo.fr

ou par tel au 0625750860



Jacques-Thierry



Mes compétences :

comptabilité

contrôle de gestion

SI

IFRS

Fi AA paramétrage

Fi AR Customization

Fi AP Customization

Fi GL Customization

CO OM Customization

EC PCA Customization

Gestion de projet

Projet d'évolution ou de correction

Qualification, tests et recettes

Redaction des cahiers de charges

Suppport Niveau 1, 2 et 3

TMA

Integration de Fi avec SD, MM et CO

SAP

Ressources humaines