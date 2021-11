Jade LACERDA

J'ai pour objectif de développer d'avantage mes compétences professionnelles en France en enseignant l'anglais dans la bienveillance, l'écoute et la bonne humeur. Cela fait plus d'un an que j'enseigne et j'ai déjà une certaine expérience avec les enfants.

Je cherche à grandir de plus en plus dans les aspects les plus divers, tant sur le plan individuel que professionnel. Je crois que grâce à une bonne communication, nous pouvons rendre l'environnement collectif beaucoup plus agréable pour toutes les personnes impliquées.

Je suis étudiante en psychologie, je suis passionnée par le domaine et surtout par le fait qu'à chaque conversation je sens que nous grandissons de plus en plus - non seulement en tant que personnes, mais aussi en tant que groupe. Parallèlement à cela, je me suis également permis de naviguer dans le domaine de la technologie et j'ai grandi de plus en plus.

Je crois en un avenir qui fonctionne avec toutes ces ressources et outils dont nous disposons - que ce soit la technologie, la psychologie ou tout autre type de connaissances - afin qu'à chaque instant et à chaque rencontre, nous puissions grandir encore plus en tant que communauté.