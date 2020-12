Jael KOLOGRECKI

Diplômé en sciences-politiques, spécialisé dans l'Intelligence Stratégique (subsidiarité et smart-management) et comptabilisant plus de deux années d'expérience en communication, je vous offre l'opportunité d'accroître votre potentiel de visibilité grâce à la mobilisation d'un ensemble de paradigmes conceptuels et d'outils techniques relatifs à ce domaine en pleine croissance.



Analyse de système, rationalisation de processus, développement de solutions et conduite d'opérations de communication sur la base d'une ligne stratégique cohérente : l'Intelligence Stratégique vous permet d'atteindre une logique d'efficience dans une dynamique d'empowerment.