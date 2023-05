Jaime LOUBAKI

Bonjour Madame, Monsieur,



J'ai acquis une formation solide en gestion, commerce et finance grâce à votre BAC STMG, DUT TC et LP Banque assurance. De plus, mon expérience dans le domaine de la banque assurance m'a permis de développer des compétences en communication et en relation client, qui sont des qualités essentielles pour ce poste. Je serai en mesure de mettre à profit mes compétences pour aider à promouvoir les produits et services de l'entreprise, ainsi que pour aider à gérer les relations avec les clients, ce qui contribuera à accroître les ventes et la fidélité des clients.



Fournir un travail de qualité est un objectif prioritaire pour moi. Je suis quelquun de Rigoureuse, précise, structurée, je veille à ne pas commettre d'erreurs lorsque je produis quelque chose. Je dois ce caractère consciencieux à l'importance que jaccorde au point de vue des autres. De plus je me montre à l'écoute de leurs idées, leurs suggestions. Il est en ce sens facile de travailler avec moi, car je laisse la place aux autres.



Si ma candidature vous plaît, n'hésitez pas à me recontacter afin que je puisse échanger avec vous de vive voix. :)



Bien cordialement,



LOUBAKI Jaime // 06.52.71.16.03