Jalil HALIM

Cadre dirigent, doté de vingt ans d’expérience dans le Marketing et Les nouvelles technologies, dont la mission est de développer les affaires grâce à l’adoption rapide de l’innovation et la digitale transformation des organisations.

- 10 ans en Marketing,

- 5 ans en Business développement,

- 5 ans en Gestion de projets transverses d’innovation



Rendre les entreprises plus compétitives par la proposition de solutions innovantes; était et est toujours ma mission tout au long de ma carrière. En charge dernièrement du marché Entreprise dans la direction marketing et communication, doté d'une quinzaines d’années d’expériences dans les NTICs, majoritairement en France et au sein de multinationales; constructeur et opérateur télécoms, j'ai eu des responsabilité dans différents domaines; Marketing, développement commercial, et veille technologique.



Lauréat de l’Institut National des Postes et Télécommunications en 1998, diplômé de Télécom Paris 2000 et détenteur d’un MBA de la Sorbonne 2004



Mes compétences :

Analysis

Architecture

Change Management

Design

DSL

Financial Analysis

FTTX

Management

Marketing

Marketing strategy

Network

Network design

ROI

Strategy

VOD

VoIP

Conseil

Informatique

Audit

Gestion de projet

Linux

Formation

User Experience

eCommerce

Brand Marketing

eMarketing

Pre sales

Return on Investment

LinkedIn

Programme Management

Cloud Computing

ICT

Internet of Things

Virtualization