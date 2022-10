Jalil YAKOUR

Je suis titulaire d’une licence fondamentale en sciences économiques et gestion à l’université fsjes Meknès, j’ai acquis une expérience professionnelle très formatrice en travaillant comme un stagiaire au sien de différentes societé . C’est avec sérieux et autonomie que j’ai mené à bien les missions et les taches qui m’étaient alors confiées. J’ai apprécié le contact avec la clientèle et aimé développer mon sens du service en adaptant les prestations à chaque situation particulière.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SPSS

H-DEV