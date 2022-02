Jalila DAHANE

Très Diversifiée.



Je suis photographe par passion.

(Architecture-Portrait-Reportage-Art )

Et je travaille au développement et lancement dune Start-up



Esprit entrepreneur, vif et très créatif. J aime les challenges.



Mes compétences :

Relations Publiques

Négociations commerciales

Organisations projets humanitaires

Excellent sens de l'adaptation ( Jai vécu dans plusieurs pays)

Langues (5 parlées couramment + 2 bonnes notions)

Marketing

Communication

Photographie

Très grande créativité

Esthète