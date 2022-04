Jamal AISSA

Je suis docteur en biologie diplômé de l’Université Paris V René Descartes et cumule désormais plus de 30 ans de carrière dans la recherche scientifique. Spécialisé en pharmacologie expérimentale, biologie numérique et moléculaire. Je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles qui me laisseront l'occasion de pratiquer ce savoir-faire au quotidien, au cœur du laboratoire.