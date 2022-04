Jamal BEN ABDESSADAK

Ibn Batouta est une agence de voyage basée dans le cœur de l’ancien Medina près du port de Tanger, établie depuis 1973. Notre spécialité principale est d’organiser des tours dans les parties intéressantes des pays Musulmans pour combiner le divertissement plus l'enrichissement du besoin spirituel de nos clients en les envoyant pour visiter les sites religieux Musulmans de culte. Sans dire que nos activités principales sont dans la promotion des prix efficaces pour les voyages aux endroits comme Mecca (pour les événements de Haj), la Turquie, la Syrie, l'Egypte et la Malaisie. Nous avons encore deux branches basées à Nador et Casablanca qui octroient la même sorte de services.



Notre grand bureau à Tanger se situe dans un endroit publique convenable, il est proche des gens de la ville qui peuvent nous visiter personnellement, et notre personnel entraîné peut vous aider face à face. Pourtant, avec les technologies de communication moderne comme le téléphone, le fax, le courrier électronique et le web; Les gens partout dans le Maroc peuvent se mettre en contact chez nous et discuter leurs besoins de voyage spécifiques, sans tenir compte de la distance. Après la conclusion de votre paquet de tour préféré, les tickets et l'itinéraire de voyage peuvent être postés à votre adresse comme si vous avez visité nos bureaux. Si vous avez aussi un besoin de seulement réserver vos tickets de voyage sans réserver n'importe quels tours organisés, nous serons ravis de vous aider avec vos demandes de renseignements.



