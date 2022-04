Jamal BENAMMAR

A travers mes expériences professionnelles et personnelles, j'ai acquis des compétences notamment la gestion des équipes, l'optimisation des coûts de stocks et du transport plus la gestion des dossier import et export.

j'ai une année d’expérience et une licence professionnelle en Logistique et Export avec un grand bagage dans le domaine de la logistique, marketing et commerce...



Mes compétences :

La gestion de stocks

La gestion des transit et des dossiers imports et

Maitrise de l'outil informatique

l'optimisation des coûts de stocks et du transport