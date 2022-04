Jamal BENBRIK

Je suis marocaine âgée de 25 ans titulaire d'un Master en Master Spécialisé d’Ingénierie et Gestion de l’Environnement en milieu Industriel (MST-IGEL), (Faculté des Sciences et Techniques de Tanger Département de Chimie), mon parcours scolaire m’a permis d’effectuer plusieurs stages qui m’ont permis de découvrir des activités assez variées et d’enrichir ma formation tout en la complétant.



Aujourd’hui, je souhaite rejoindre à une équipe dynamique et performante leader dans la gestion des différent déchets solides ou/et liquides aussi lors traitement et valorisation



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

SIG