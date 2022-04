Jamal BENLAHOUCINE

Onjour

je m'appelle BENLAHOUCINE JAMAL âgé de 25 ans,j’habite actuellement a Casablanca, titulaire d'une licence professionnelle option logistique et export, dans mes expériences j'effectue plusieurs stages au domaine de logistique ainsi que la gestion , après je développe mes connaissance au logistique avec une formation en logistique et transport , J'avais été embauché comme responsable magasin dans une entreprise commercial,dernièrement j'ai obtenu une certificat de compétence professionnelle en management qualité hygiène,sécurité et environnement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit