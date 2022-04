Jamal BENOUAHMAN

Responsable de l'agence de Cuincy, Chargé d'affaires de l'activité contrat de maintenance, de l'activité travaux neufs et de la diversification industrielle de la zone Nord pas de Calais.



Secteurs d'activité:

Chimie

Pétrochimie

Alimentaire

Agro-alimentaire

Pharmaceutique

Automobile

Service public



Corps de métier :

Tuyauterie,

Chaudronnerie,

Charpente métallique,

Mécanique,

Installation de nouvelles machines,

Conception et développement de nouvelles installations,



Mes compétences :

Maintenance contractualisé

Chiffrage de prix de revient

Management

Développement commercial

Développement et suivi commercial

Étude et développement de concept

Amélioration et modernisation des contrats de main

Chargé d'affaires dans l'automobile: tout atelier.