Jamal CHAHBI

Directeur de l’administration et des moyens, avec plus de 20 ans d’expérience dans le management et la gestion d’entreprise. Expérience et réalisations confirmées dans de grandes compagnies industrielles et de services. Profil polyvalent apte à gérer des projets transversaux et des fonctions diverses en sein d’une organisation (Administration, MGX, RH, juridique, finances, logistique, commercial).

Communicateur efficace, orienté client, en capacité de fédérer et motiver les équipes autour de projets communs. Sens de l’initiative et de l’entreprenariat, apte à piloter de nouvelles opportunités business et projets de croissance. Organisé et très méthodique, forte capacité d’adaptation au changement et à la transformation organisationnelle et digitale.



Mes compétences :

Leadership

Relations clients

Négociation contrats

Business management

Conduite du changement

Flexibilité

Entreprenariat

Organisation du travail

Gestion de projet

Communication

Autonomie professionnelle

Project Management