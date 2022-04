Jamal CHAOUQI

Ingénieur fraîchement diplômé en ingénierie des logiciels et des systèmes distribués (GLSID) à l'ENSET Mohammedia de l'Université Hassan II Mohammedia au Maroc.

Je m'intéresse au domaine du développement (Java / J2EE) en particulier des systèmes distribués (architectures Micro-services) ainsi qu'aux nouvelles approches de développement d'applications (Cloud-native app), et je souhaite approfondir mes connaissances dans ces domaines afin de contribuer au développement et à la réussite de vos projets.

Je suis un ingénieur rigoureux et dynamique qui aime le travail d'équipe, je cherche donc à m'investir dans une entreprise performante.

C'est avec plaisir que je serai disponible pour un entretien afin de vous fournir tout détail supplémentaire sur mes compétences et mes motivations.