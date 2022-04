Gestion de projets :

Assistance projets d'infrastructures informatiques, depuis la phase d'étude jusqu'à la conception et le déploiement :

- Définition de l’ensemble des phases techniques

- Pilotage, suivi et coordination

- Tests et recettes



Avant vente :

Promotion des offres de services

Assistance technique

Expérience technico-commerciale





Mes compétences :

Apporter l'assistance requise

Contribuer à atteindre les objectifs

Design Architecture San Nas PRA