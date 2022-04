Jamal Eddine BELDJILALI

14 rue du Professeur René Leriche

92110 Clichy la Garenne

Tel 01 74 53 92 49 / 06.74.45.50.16

E-mail: eddine7856@yahoo.fr

Né le 02/10/1960 à Rabat MAROC

Marié

Nationalité : Française

Permis B



Cursus estudiantin



2000 : Recherche socio économique et conception d'un prototype d'une récolteuse

1990: Maitrise en biologie génétique: axe production végétale

1987 : Ingénieur agronome Spécialiste en agroéquipements et génie des procédés



Expériences professionnelle

2009-2016 Professeur de mathématiques, de sciences appliquées et de technologie (secteur génie climatique et sanitaire)



2004-2008 Ingénieur conseil ATTAR SARL Rabat Maroc

Équipements agricoles, équipements hydrauliques ,

Équipements énergies renouvelables.

Recherche et développement agricoles,

Transition énergétique



2001-2003 Responsable service expédition et adjoint directeur technique aux éditions La rivière 92110 Clichy

- Gestion, organisation et élaboration des états statistiques,

- Suivi technique, encadrement et formation.



1995-2000 Ingénieur conseil et gérant de Stekel agroéquipements SARL. 7 rue Léon Jouhaux 75011 Paris

Équipements agricoles, équipements hydrauliques des énergies renouvelables,

Recherche et développement agricoles,

Équipements énergies renouvelables.



1993-1995 Chef de département commercial des équipements agricoles et industriels Auto-MARKET S.A Casablanca

- Étude analytique et faisabilité des importations internationales

- Mise en place du réseau de distribution et suivi technique



1990-1993 Ingénieur technico-commercial en équipements agricoles et industriels

Sociétés : Attijara SA - (Casablanca) Maroc et Belarus SA (Biélorusse)

- Management par objectif fixe et mise en place d’un système d’information,

- Négoces des importations et Création d’un nouveau réseau de distribution,

- Étude, utilisation, contrôle et adaptations des équipements agricoles et hydrauliques,

- Étude analytique et faisabilité



Extra professionnelle

Membre du conseil économique auprès de la Mairie de Clichy



Formations

2014-2015 Formation en installation des équipements sanitaires

2007-2008 Formation d’anglais (communication professionnelle, anglais intermédiaire) CNED et l’IUT de Saint Denis



LANGUES & INFORMATIQUE

Anglais intermédiaire / Espagnol: notions / Arabe littéraire: courant

Informatique: Word, Excell, Power Point, Internet

CENTRES D’INTÉRÊT

Pratique des arts martiaux (escrime et judo)

L'histoire, l'archéologie et la musique



Mes compétences :

Agriculture

Co-developpement

Codeveloppement

Conception

Conseil

Enseignement

Irrigation

Optimisation

Energies durables

Energies renouvelables