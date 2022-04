Jamal Eddine BENAMAR

Je définis ma fonction de développeur comme créatrice et passionnante avec une recherche de solutions innovantes. En charge de l’estimation des charges, la rédaction des spécification techniques, des testes, et les développements, aujourd’hui, je souhaite relever de nouveaux challenges professionnels, en y apportant mes compétences, mon expérience et ma motivation. Adaptation - Performance - Respect des charges - sont des atouts qui font de moi un collaborateur impliqué et soucieux de réussir pour répondre à ses engagements



Mes compétences :

Symfony

MySQL

JQuery

Ajax

Magento

CSS

HTML 5

PHP

Oracle