Jamal-Eddine EZIATI

Graphiste dans tous les domaines de la communication, je veux être au plus prêt de l ’image, de l ’identité de chacun avec une approche créative et innovante.

Intuitif, j ’écoute avec les yeux pour rendre les choses plus belles, plus intelligentes.

• J ’aime les bonnes idées, les idées sincères.

• On dit de moi que je suis créatif, professionnel et réactif.



Concrètement, je fais quoi ?

________________________________________

Une approche créative et innovante :

Mon travail consiste avant tout à écouter et analyser les besoins de marché et faire passer une idée, un concept, une vision par l ’image en utilisant les supports adaptés.

• Comprendre et synthétiser la demande

• Concevoir plusieurs pistes créatives, plusieurs axes de communication

• Réaliser les pistes à l ’aide d ’outils professionnels et les adapter sur tout support (print et web)

Mon expertise : la communication au service du client

Je maitrise la chaine graphique de la conception à l ’exécution. Je suis sans cesse en relation avec les imprimeurs afin d ’obtenir le meilleur résultat final possible.

Ce que je fais :

• Entertainment : affiches de cinéma, affiches concerts et festivals, pochettes de disque, site web…

• Institutionnel : identité, charte graphique, logotypes, cartes de visite, plaquettes, dossiers de presse, annonces presse, site web…

• Edition : mise en page magazine, livres d ’art, catalogues, site web…

Professionnel depuis plus de 2 ans, mon approche et mon expertise du métier donneront une visibilité et une force à tous vos projets.



Mes compétences :

Adobe photoshop

Adobe illustrator

Adobe première

Adobe Dreamweaver

Adobe Flash

Adobe After Effects

Cinema 4D

Samplitude

Camtasia studio

Soundbooth

Joomla 2.5

Infographiste

Graphiste

Chaîne graphique

Suite adobe

Graphisme

Adobe

Infographie