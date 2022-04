Intègre et social, je mets en avant l'idée selon laquelle l'homme est foncièrement bon j'ai en horreur les hypocrites et les menteurs de profession ...je suis moi et j'aime les gens, la nature, la campagne, la musique et tout ce qui me comble, des trucs simples parce que je suis convaincu que les choses les plus simples rendent la vie belle!