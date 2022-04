Jamal EL ATMANI

Après ma licence en Informatique appliquée et un master spécialisé en Réseaux et Systèmes que j’ai suivi à la faculté des sciences à Agadir, j’ai réalisé stage pour mon projet de fin d’étude du master chez Capgemini Ouest à Nantes dont j’ai fait une formation de 2 mois (Campus + Pépinière) en technologies MVS/COBOL/JCL/DB2… ensuite j’ai intégré l’équipe de production sur le pôle Epargne.



Suite à mon stage, j'ai intégré la société Capgemini TS Maroc à Casablanca sur le centre de services bancaire BNPP, où j'ai travaillé sur plusieurs projets des domaines Epargne et Fiscalité. J’ai eu l’occasion également de travailler sur le domaine des produits packagés.



Après 4 ans en tant que Analyste développeur, j'ai pris plus de responsabilité et j'ai pris le poste de chef d’équipe, responsable technique et fonctionnel sur les applications de deux TMA Produits d’Epargne et Noyec (Gestion des Référentiels) chez Capgemini TS Maroc.



Après quelques années de fonction chez Capgemini TS Maroc, j'ai décidé d'enrichir mon expérience en France, en étant plus proche des clients et pour profiter de la diversité des missions. Donc, j'ai commencé mon expérience en France chez Adaming Conseil ensuite chez CGI au Mans, pendant cette période j'ai travaillé pour le client CNP Assurances et j'ai occupé le poste du Concepteur fonctionnel, j'ai eu l'occasion de piloter plusieurs projets et j'ai été nommé responsable du domaine.



Toujours dans l'objectif de bien enrichir mon expérience et mes connaissances, j'ai changé du projet, en restant toujours dans le domaine de l'assurance, pour travailler pour le client Covea MMA.



Mes compétences :

COBOL

JCL

Endevor

MVS Mainframe

Z/OS

DB2

TSO

Batch

TSO > TSO ISPF

SQL

IMS

Microsoft Windows

MVS

Linux

Visual Basic

UML/OMT

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Oracle

MySQL

Microsoft Access

Merise Methodology

Macromedia Flash

JavaScript

Java 2 Enterprise Edition

Java

Internet

HTML

Expediter

C++

C Programming Language