7 ans d'expérience dans le domaine aéronautique matériaux composites.

3 ans d'expérience sur machine (KOMAX).

Connaissance de base en développement Web et mobile.

Compétences éprouvées en HTML, CSS, JAVASCRIPT, NODEJS, Angular, ExpressJS, Firebase.

Les compétences informatiques comprennent: MS Office, Internet et courrier électronique.

Logiciel spécialisé en programmation Visual Studio Code et Android Studio.