Jamal EL MOUJTAHID

Dans le cadre d’une validation mon année, je me permets de vous présenter ma candidature pour un stage d'une durée minimum 8 semaines en bureau d'études conception mécanique.



Je suis étudiant en 2e année de Licence Pro Ingénierie-Mécanique, dans ce sens je souhaiterais intégrer une équipe en conception mécanique et de mettre à profit mes connaissances aquise en Mécanique des solides, fluides, thermodynamique, éléctronique, électromagnétisme, et aussi mes compétrences en CAO/DAO (Catia-V5, Solidworks, RMD6 (calcul de strutcure))





Mes compétences :

Bureau Etudes

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

Catia

catia V5

Conception

DAO

FAO

Mécanique

SolidWorks