Jamal ELMIDAOUI

Je suis ingénieur de formation, avec 20 ans d'expérience dans les domaines réseaux et télécoms (3COM, CISCO, AVAYA, Microsoft, etc.) et systèmes (Microsoft, Citrix, VMWare, Linux).

J'interviens dans des missions de conseils, et de formations auprès de grands comptes, de constructeurs et de société spécialisées dans la formation.



Mes compétences :

3Com

avaya

Cisco

Citrix

Citrix XenApp

HyperV

Microsoft Hyper-V

VMware

Windows 2003

XenApp

Xenserver