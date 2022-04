Jamal EN-NEHAS

Professeur de langue et littérature anglaises et traducteur-interprète et examinateur en traduction (arabe-français-anglais) accrédité par l’Arab Professional Translators Society. J’ai exercé dans le domaine de l’enseignement et de la recherche scientifique dans plusieurs pays (Canada, Maroc, etc.) et j’ai donné des communications dans mon domaine de spécialisation et dans des domaines connexes en Angleterre, au Canada, aux E.U., au Moyen-Orient et Golfe, au Maroc et en Roumanie. Mes publications en anglais paraissent régulièrement dans des revues arbitrées américaines, asiatiques et européennes.