Jamal FONTI

Je suis quelqu'un de professionnel et dynamique je travail actuellement dans un grand centre commercial avec une grande réputation sur genéve en Suisse ou je suis agent polyvalent de restauration depuis 5 ans et 3 années auparavant en tant que barman sur cherbourg .Désirant évoluer dans se domaine que j 'afféctionne très particulierement du fait du contact permanent avec la clientelle dont je suis éxtrement a l 'aise . L'idée de mon inscription sur se site c est de pouvoir faire des rencontres professionnelle dans le but de pouvoir èvoluer dans se domaine avec pourquoi pas un poste à rèsponsabilité ou une gérance .