Jamal GUEDDAR

Homme de communication, j'ai plus de 20 ans d'expériences dans le marketing, la communication interne et externe et la négociation commerciale.

Actuellement, je suis consultant formateur et j'accompagne les managers dans la réalisation de leur projet au niveau personnel et professionnel

ainsi que dans la construction de leur image



Mes compétences :

consultant

communication interne

promotion

coach

marketing

formateur

prospection

publicité

vente

commercial

Marketing-Actions Commerciales-Prospection et nego