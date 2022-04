Jamal GUERMAT

• Management de la Qualité : A.M.D.E.C, 5S, Ishikawa, Pareto, Audit qualité, Normes ISO 9001 (V-2000), Elaboration du Manuel Qualité, des procédures et des processus et gestion documentaire, Maitrise des non-conformités, Audit Qualité, formation et sensibilisation en matière de la Qualité.

• Management de l’Environnement : Environnement international, Etude environnementale selon la norme ISO 14001 (V-2004), Evaluations des impacts environnementaux, Analyse réglementaire environnementale, Gestion et traitement des déchets solides, liquides et gazeux, Audit environnement, Maitrise des non-conformités, Maitrise opérationnelle, Formation et sensibilisation en matière d’environnement de développement durable.

• Management de la Santé et de la Sécurité et Conditions de Travail : MOSAR, HAZOP, Etude et analyse des risques, Analyse réglementaire SSCT, gestion des situations d’urgences , Réalisation du plan de prévention (PHS) et du document unique, Norme OHSAS 18001 (V-1999), gestion des produits chimiques, Audit Sécurité, Maitrise des non-conformités, Maitrise opérationnelle, formation et sensibilisation en SSCT, Secourisme et lutte contre les incendies.

• Management Globale Intégré QSE : Intégration des systèmes de management QSE, Formation et sensibilisation en management intégré, gestion du système de management globale intégré SMGI.

• Chimie Industrielle et Analytique : Dosages chimiques, Spectroscopie et Chromatographie, opérations unitaires, mesure des grandeurs thermodynamiques et physico-chimiques, mécanique des fluides, connaissances du matériel de laboratoire et analyses.

• Divers : Initiation en HACCP et Métrologie, organisation des réunions et gestion des groupes de travail.



Mes compétences :

