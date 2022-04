Jamal HACHEM

Je suis ne en 1959 a azrou maroc laureat de l'Institut agronomique et veterinaire Hassan II avec un pasage a l'universite du minessota USA. J ai fait un MBA de l'Ecole pont et chaussee de paris delocalise a l'Ecole Hassania des TP Casablanca.

J'ai fais ma carriere au credit agricole du Maroc avec des responsabilites au siege et dans plusieurs eegiins du Maroc: tadla- haouz marrakech- rabat zemmour zaer- gharb- loukos et le nord.

Actuellement je suis Direceur de l'Appui a l'agriculture au niveau du siege: elaboration produits- etudes- gestion subventions de l'Etat distribuees par le credit agricole- volet assurances agricoles- prise en charge des reclamations- suivi des realisations agri-agro...