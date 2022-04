Jamal HANNOU

Electricité, Fibre optique, Plomberie, Revêtement de sol, Menuiseries extérieurs,....



H2N CONSTRUCTIONS est une jeune et nouvelle entreprise de bâtiment. Elle se veut de part sa taille humaine comme une structure de proximité aux services de ses clients et partenaires; H2N CONSTRUCTIONS se positionne sur le marché de la rénovation et reste capable de réponse à l’ensemble des besoins de ses clients.

En effet, de part les qualifications de son fondateur et de ses collaborateurs, elle est capable d’œuvrer dans tous projets de constructions ou de rénovations, de leurs conceptions jusqu’à leurs réalisations dans le respect des règles de l’art: plomberie, chauffage, électricité, menuiserie, etc...

En prime, nous voulons partager avec nos clients des collaborations efficaces, dans un esprit gagnant/gagnant, qui profitera à chacun, et au maintien de l’emploi sur notre commune.

Au service des particuliers, des entreprises, Syndics, du commerce, des collectivités, H2N CONSTRUCTIONS devient un partenaire incontournable.