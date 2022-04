JAMAL HATTOUJI ,né en 1987 a khénifra maroc.

Jeun diplômé en hygiène,sécurité et l'environnement,agréé par JACOBS engineering,SOCOTEC MAROC,EGIS rail.

avec une expérience forte (4ans) au niveau des grands projets nationaux ,au sein des entreprise marocaines et étrangères.

mon profil correspond à la description recherchée sur l’offre d’emploi responsable HSE.

A l’écoute du marché et disponible immédiatement , je me permets de vous présenter, au travers de mon

Curriculum Vitae, mes différentes compétences et expériences.



Missions HSE

Conseiller la direction dans l’élaboration de la politique hygiène-sécurité

environnement, participer à la conception des plans d’action HSE et piloter leur déploiement.

Construire et faire évoluer les systèmes de management HSE en s’assurant qu’ils soient les mieux adaptés aux besoins de son entreprise.

Piloter l’exploitation des systèmes de management HSE..

Evaluer et améliorer l’efficacité du système de management HSE (conformité du produit, sécurité du personnel, maîtrise des impacts environnementaux).



parcours professionnel:



Chargé de la sécurité et la protection de la santé

né le 21/05/1987 à khénifra

Fiancé

GSM : 0632827217 / 0550016051

adresse actuelle BV ABDESLAM BEN BOUHOUT

Tanger Maroc



Formations

01 septembre 2011 au 31 Aout 2013

Technicien en Hygiène Sécurité Environnement



Du 15 juillet au 20 juillet 2012 :

Formation de sauvetage et secourisme au travail.-

Etablissement des formations SPS « MZ PREVENTION »



2011-2012 :

Formation d’Hygiène Sécurité Environnement

Bureau de contrôle des conditions travail : SOCOTEC Maroc



2011

Formation incendie : Utilisation des Différents types d’extincteurs



2009-2011 :



Technicien en Gestion de La navigation et Logistique



2008-2009 :

Élève d’école Cervantès de L’espagnole



Expériences

17/06/2013 jusqu’à présent :

Chargé de la sécurité et la protection de la santé

Entreprise SONASR S.A

Projet de construction de la ligne T GV KENITRA/TANGER.



01-10-2012 jusqu'à 10/06/2013:

Coordinateur HSE

Entreprise MAPICER groupe SNEF

Projet construction de l’usine Renault Tanger Med



01-05-2012 jusqu'à 25-09-2012:

Responsable HSE

Entreprise SPIE Maroc

Projet de réalisation et extension des postes électrique 60 kV,

Groupe OCP - Site Pôle chimie JORF-LASFAR - El-Jadida.



14-11-2011 au 30 -05-2012 :

Responsable HSE

Entreprise SPIE Maroc

Projet construction de La ligne 225 KV Mediouna-Khouribga



18-07-2011 au 30-10-2011:

Super viseur HSE

Entreprise SOCOTEC

Projet construction de l’usine Renault Melloussa Tanger



01-06-2011 au 10-07-2011 :

Animateur Sécurité

Entreprise SOGEA Maroc

Projet construction de l’usine Renault Melloussa Tanger



Compétences et connaissance





Compétences personnels

Dynamique, sérieux, facilité d’adaptation, avec un sens de responsabilité et d’organisation



Compétences informatique

Outils de texte : Word, Excel, power pointe …

PHP, html créations des sites internet

Installation des systèmes d’exploitation



Management de la santé et sécurité su chantier

Animation des réunions sécurité

Organisation des actions de sensibilisation et de formation du personnel à la sécurité, à l'environnement.

Sauvetage et secourisme au travail

Evaluation des risques :

Risque chimique

Risque des travaux en hauteur

Risque d’excavation

Contrôle quotidien des EPI et EPC

Contrôle des engins : Clarke, nacelle, chariot élévateur, Camion

Travail avec les normes de system de management OSHA

Manutention : manuel, mécanique

Milieux confinés

Risque électrique



Mes compétences :

Gestion du risque

TECHNICIEN SPECIALISE EN HSE

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft Excel

HTML